Tegola a centrocampo per l'Inter immediatamente prima del raddoppio di Pio Esposito contro l'Atalanta: si è fermato Hakan Calhanoglu
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Tegola a centrocampo per l'Inter immediatamente prima del raddoppio di Pio Esposito contro l'Atalanta: si è fermato Hakan Calhanoglu per un problema muscolare.
Il centrocampista turco ha infatti chiesto il cambio a causa di un infortunio: come riferisce DAZN, uscendo dal campo si toccava il flessore della coscia destra. Seguiranno quindi esami strumentali nelle prossime ore per conoscere l'entità dello stop.
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