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La partita di Bergamo sembrava essersi quasi chiusa già dopo il raddoppio di Pio Esposito: invece il 2-1 di Elmas dopo pochi minuti ha rimesso tutto in discussione tra Atalanta e Inter.

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E Cristian Chivu non ha nascosto la sua preoccupazione. Dopo qualche giocata sbagliata dai suoi, infatti, il tecnico romeno, girandosi averso la sua panchina, ha detto: "Non facciamoci del male da soli, ci stiamo facendo male da soli", riferisce DAZN.

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E dopo una bella occasione sciupata da Pavard e Thuram nell'area dell'Atalanta, ha esclamato: "Non giochiamo col fuoco", riferendosi al fatto di chiudere la partita il prima possibile.