Valon Behrami non risparmia critiche a Djed Spence. L'ex centrocampista, oggi opinionista di DAZN, ha espresso un giudizio molto severo sul giocatore dell'Inter, soffermandosi soprattutto sull'atteggiamento mostrato al momento del suo arrivo in nerazzurro.

Secondo Behrami, Spence si sarebbe presentato con aspettative eccessive rispetto al ruolo che dovrebbe ricoprire all'interno della squadra. Il commentatore ha utilizzato un paragone particolarmente duro con il mondo dello spettacolo e con l'NBA.

LE PAROLE DI BEHRAMI – «Spence? Penso che non ci avrei fatto sicuramente amicizia… Sembra che sia arrivato qui da La La Land o da Hollywood, l'ho visto anche all'inizio, quando è arrivato all'Inter: sembrava un rapper di Hollywood… La sensazione è che qui è un gregario, e invece si sente come la star che tutti aspettavano.

Questo è stato l'atteggiamento iniziale, poi è migliorato, ci ha messo un po' di tempo, ha avuto dei problemi, ma mi sembra che stia rientrando in carreggiata. Di sicuro il primo impatto non è stato positivo: qui non è l'NBA, dove conta più l'intrattenimento che il risultato. Adesso ha la possibilità di dimostrare sul campo quello che si sente addosso, ma è difficile arrivare ai livelli che lui pensa. Non mi piace quando si presentano così. Tornando ai 32,5 come picco di velocità massima: ce ne saranno 100 che hanno raggiunto quel valore ad oggi…».

Per l'ex centrocampista, il problema riguarda soprattutto la distanza tra le aspettative con cui il calciatore si sarebbe presentato e il livello che, a suo giudizio, deve ancora dimostrare di poter raggiungere.

Fonte: DAZN