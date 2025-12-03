La Juventus perde Federico Gatti, il difensore è costretto allo stop. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco

La Juventus perde Federico Gatti , il difensore è costretto allo stop. "Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni" fa sapere il club bianconero in una nota. Il classe 1997 resterà fermo ai box per circa un mese, il suo 2025 termina in anticipo.

Per il tecnico Spalletti un problema in più in una difesa già falcidiata dalle assenze di Bremer e Rugani, mentre domenica è in programma la trasferta al Maradona contro il Napoli e mercoledì prossimo la delicata sfida di Champions League contro il Pafos all'Allianz Stadium (ANSA)