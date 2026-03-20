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Biasin: “Lautaro ancora a parte. Bastoni? Gli ultimi aggiornamenti in vista della Fiorentina”

Biasin: “Lautaro ancora a parte. Bastoni? Gli ultimi aggiornamenti in vista della Fiorentina” - immagine 1
Il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sui due infortunati dell'Inter in vista della gara di domenica contro la Fiorentina
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sui due infortunati dell'Inter in vista della gara di domenica contro la Fiorentina:

Biasin: “Lautaro ancora a parte. Bastoni? Gli ultimi aggiornamenti in vista della Fiorentina”- immagine 2
Getty Images

Nerazzurri verso Fiorentina-Inter: - Lautaro ancora a parte - Per Bastoni prima parte di allenamento in gruppo, ma resta ancora in dubbio per la trasferta di domenica

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