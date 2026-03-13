Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così della reazione del mondo Inter dopo la sconfitta nel derby:
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De Grandis: “Su Calhanoglu sono convinto di una cosa. E sarà rivoluzione Inter se…”
"Chivu è stato messo in discussione subito dopo le prime sconfitte, poi esaltato per i risultati e adesso si torna a parlare di Inzaghi che era unico e di un Chivu non è capace. Se guardo razionalmente, l'Inter perde male il derby giocando la stessa partita d'andata ma prima del derby ha pareggiato col Napoli e vinto 14 partite delle ultime 15. E poi l'Atalanta sembra sempre la vittima sacrificale, nelle ultime 9 partite ci sono state 9 vittorie dell'Inter e l'anno scorso anche con un sonoro 4-0"
Serve rivoluzione all'Inter?
"Se cambiare i giocatori in scadenza più Frattesi, Calhanoglu e altri significa rivoluzione allora dico sì, sarà rivoluzione. C'è il punto interrogativo su Calhanoglu, per fortuna l'Inter ha trovato Zielinski ma sono convinto che oggi Calhanoglu resti il giocatore meno sostituibile, se c'è o non c'è cambia tantissimo. Calha resta il regista migliore della Serie A, Zielinski è stato rilucidato da Chivu ma Calha ha fatto la differenza per tutti questi anni e dopo Brozovic è stato il cardine di questa squadra"
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