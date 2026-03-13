"Chivu è stato messo in discussione subito dopo le prime sconfitte, poi esaltato per i risultati e adesso si torna a parlare di Inzaghi che era unico e di un Chivu non è capace. Se guardo razionalmente, l'Inter perde male il derby giocando la stessa partita d'andata ma prima del derby ha pareggiato col Napoli e vinto 14 partite delle ultime 15. E poi l'Atalanta sembra sempre la vittima sacrificale, nelle ultime 9 partite ci sono state 9 vittorie dell'Inter e l'anno scorso anche con un sonoro 4-0"