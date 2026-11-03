Una clessidra e due pallini nerazzurri. Ieri sui social Lautaro Martinez ha lanciato segnali inequivocabili: il capitano nerazzurro sta tornando. Fermo ai box dal 13 ottobre, il Toro non vede l'ora di tornare in campo per dare una mano ai compagni che, insieme a Chivu, non vedono l'ora di riabbracciarlo. "Ieri ad Appiano è stato lui a rubare la scena durante la rifinitura dei compagni che ha preceduto la partenza per Rotterdam. L'argentino è uscito dagli spogliatoi e ha raggiunto il campo dove il resto della squadra si stava allenando per un saluto generale e un abbraccio con Chivu", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"La clessidra postata sui social poco dopo ha alimentato l'ottimismo dei tifosi sul suo rientro, che in ogni caso non avverrà prima della gara contro l'Atalanta in programma al rientro dalla sosta. Il recupero di Pavard dà intanto a Chivu un'ulteriore opzione per la difesa, preziosa già stasera considerando la squalifica di Bastoni. Continuano a lavorare individualmente, ma tutti in campo come Lautaro, anche Curtis Jones, Stones e Luis Henrique. I due inglesi sono quelli più vicini al rientro: potrebbero iniziare a lavorare in gruppo in vista della partita con il Como".

(Corriere dello Sport)