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Dopo la brutta uscita che ha spalancato la porta al Club Brugge per il 2-1 a San Siro, la posizione di Martinez sembra essere più in bilico. Ecco come Chivu potrebbe gestire il ruolo nelle prossime gare:

Getty Images

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Una decisione definitiva non è stata ancora presa, perché è vincolata al colloquio a tre che Chivu avrà con i due portieri nelle prossime ore. Ma Josep Martinez può sperare nella conferma domani a Bologna dopo la seconda notte da incubo in Champions. La sensazione è che il cambio possa essere rimandato a mercoledì prossimo, quando l’Inter ha bisogno di battere lo Shakhtar a San Siro per cominciare la scalata alla classifica del girone di Champions: Ivan Provedel potrebbe quindi esordire in Europa, nella competizione che gli ricorda il gol segnato di testa all’Atletico Madrid con la maglia della Lazio".

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"Se così fosse, il portiere italiano giocherebbe almeno due partite di fila, quindi anche domenica 25 contro la Fiorentina. Poi si vedrà, è inutile guardare troppo lontano: non è escluso addirittura che i due si alternino tra campionato e coppe. Ma la logica di Chivu risponde al tentativo di preservare Martinez, che la società e l’allenatore hanno promosso titolare in estate pur sapendo dei rischi che si potevano correre nel breve periodo: soltanto se lo spagnolo ammettesse di essere poco sereno, uscirebbe di squadra già a Bologna. Improbabile, ora", aggiunge Gazzetta.