"Okoye si sottoporrà nei prossimi giorni ad intervento chirurgico per riparare la lesione", informa una nota dell'Udinese

Brutta tegola per l'Udinese, in cerca di rilancio nel 'Monday night' a Monza, dopo sette sconfitte nelle ultime dieci giornate di campionato: il portiere tedesco, naturalizzato nigeriano, Maduka Okoye ha riportato, in seguito a un trauma, la lesione del legamento scafo-lunato del polso destro.