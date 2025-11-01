Tegola per il Verona: Suat Serdar, centrocampista tedesco della formaazione scaligera, non ha recuperato dal problema al ginocchio rimediato contro il Como, e dovrà quindi saltare la sfida contro l'Inter. Un'assenza pesante per il tecnico Zanetti, che dovrà ora pensare a come sostituire il suo capitano.
news
Verona, tegola per Zanetti: Serdar salta la sfida contro l’Inter, il comunicato
Il centrocampista tedesco non ha recuperato dal problema al ginocchio rimediato nel corso del match contro il Como
Questo il comunicato:
Hellas Verona FC comunica che il calciatore Suat Serdar non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Inter in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio riportato durante il match giocato mercoledì 29 ottobre, Como-Hellas Verona.
