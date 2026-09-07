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È stato un primo tempo complicato quello disputato dall'Udinese contro la Lazio. Infatti, Runjaic ha dovuto operare due cambi per infortunio. Il primo è stato quello di Piotrowski che al 15esimo ha chiesto il cambio e al suo posto è entrato Miller.

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Al 38' il tecnico dell'Udinese è costretto a usare il secondo slot per sostituire Oumar Solet. Il difensore ha avvertito un fastidio al flessore. Nonostante avesse stretto i denti per qualche minuto, il difensore è stato costretto a uscire, al suo posto è entrato Kabasele. Una doppia tegola pesante per Runjaic che lunedì 14 settembre affronterà l'Inter a San Siro. Le condizioni dei due giocatori verranno valutate nei prossimi giorni, anche se a oggi un recupero contro i nerazzurri appare difficile.