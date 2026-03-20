Nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per i play-off ai quali prenderà parte l'Italia, non c'è, tra i portieri, Guglielmo Vicario. L'estremo difensore del Tottenham, che è nel mirino dell'Inter, non è stato convocato a causa di un'ernia inguinale.
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Italia, Vicario non convocato da Gattuso: si opera settimana prossima
Il portiere del Tottenham in orbita Inter non è nella lista dei convocati del ct dell'Italia per un motivo preciso
Il portiere degli Spursverrà operato la settimana prossima. Nella lista c'è Elia Caprile del Cagliari.
Questo l'elenco dei portieri convocati dal commissario tecnico italiano: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).
(Fonte: SM)
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