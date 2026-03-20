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Italia, Vicario non convocato da Gattuso: si opera settimana prossima

Italia, Vicario non convocato da Gattuso: si opera settimana prossima - immagine 1
Il portiere del Tottenham in orbita Inter non è nella lista dei convocati del ct dell'Italia per un motivo preciso
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per i play-off ai quali prenderà parte l'Italia, non c'è, tra i portieri, Guglielmo Vicario. L'estremo difensore del Tottenham, che è nel mirino dell'Inter,  non è stato convocato a causa di un'ernia inguinale.

Italia, Vicario non convocato da Gattuso: si opera settimana prossima- immagine 2
Getty Images

Il portiere degli Spursverrà operato la settimana prossima. Nella lista c'è Elia Caprile del Cagliari.

Questo l'elenco dei portieri convocati dal commissario tecnico italiano: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).

(Fonte: SM)

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