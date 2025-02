Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato così del mercato operato dalle big in Serie A: "Metto in testa le perplessità della Juventus attuale. Una squadra che va molto a corrente alternata e per ambire alla zona Champions devi avere una continuità che non dà l'impressione ancora di avere. il Milan ha cambiato completamente pelle, ha preso giocatori di qualità e sono molto curioso di vederli. Abbiamo visto Walker, ora vedremo gli altri che alzano il tasso qualitativo. E interessante la lotta al quarto posto, ci sono tante squadre e i recuperi diranno qual è meglio la situazione. Ed è molto bello questo".