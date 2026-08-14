Il Milan, indicato da tanti come possibile prossima contendente dell'Inter per lo scudetto, è invece indietro. Lo sostiene Antonio Paganin
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Il Milan, indicato da tanti come possibile prossima contendente dell'Inter per lo scudetto, è invece indietro. Lo sostiene Antonio Paganin, ex difensore nerazzurro, che ha detto a TMW Radio:
"Sul Milan dico che è strano, è una squadra che non ha un'identità ben precisa, al contrario della Juve. Dà l'impressione di avere un'idea precisa di gioco la squadra di Spalletti, il Milan rimane invece un cantiere aperto".
"Alla Juve l'acquisto più importante è stato Carnevali, che ha colmato la lacuna del club, ora sembra che tutti i tasselli siano a posto. Vedo l'Inter davanti, dietro, Roma, Napoli, Como e Juve a ridosso, il Milan più staccato".
(Fonte: TMW Radio)
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