L'ex attaccante Robert Acquafresca ha parlato del derby di Milano tra Inter e Milan, in programma domenica sera a San Siro, ai microfoni di TMW Radio: "Queste partite vanno anche un po' da sole. La bravura degli allenatori è quella di togliere pressioni in certe sfide. Allegri ce l'ho avuto ed è sempre stato molto bravo in questo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Acquafresca: “Inter-Milan? Derby partita unica, spero faccia divertire. Allegri bravo a…”
news
Acquafresca: “Inter-Milan? Derby partita unica, spero faccia divertire. Allegri bravo a…”
L'ex attaccante presenta così la stracittadina milanese, in programma domenica sera a San Siro: "Servirà togliere pressione"
Non mi aspetto un Milan in attesa, alla fine il derby ti stupisce per quello che esce fuori, perché è una partita unica. Spero sinceramente di vedere una partita che ci faccia divertire. Hanno tutte le qualità per farlo. Leao deve interpretare il ruolo di centravanti in maniera cattiva, andando nello spazio con qualità. Se fa questo, penso che Allegri gli abbia trovato il ruolo giusto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA