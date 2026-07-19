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Si è parlato tanto, durante questi Mondiali, delle telecronache di Lele Adani, soprattutto durante le gare dell'Argentina, in cui l'ex difensore sulla RAI si è lasciato trasportare non poco dalle giocate in campo. Lo stesso Adani, intervistato dal Corriere della Sera, ha risposto così:

In queste condizioni stasera urlerà un po’ meno?

Intende dire che lei è il Messi dei commentatori?

Soprattutto a Messi.

L’urlo non è invasivo?

Dall’urlo di Tardelli all’urlo di Adani. Invece di discutere delle tonalità dei suoi commenti, non si dovrebbe parlare di calcio?

Ma secondo lei Messi potrebbe fare un po’ meno?».No, sto dicendo che io vado dietro a Messi, ad Haaland, a Mbappé, a Lamine Yamal».Qui siamo di fronte probabilmente al più grande genio del XXI secolo e secondo me contro l’Inghilterra ha fatto la giocata più importante della sua storia con la Nazionale: non ho esagerato, anzi non sono arrivato dove Leo avrebbe meritato arrivassi».Posso anche crederlo, come credo che sia giusto che non piaccia a tutti. Però come si fa a non farsi trasportare da tutto questo? Penso sia impossibile raccontarlo in modo diverso».Quando metto le cuffie allo stadio e prendo il microfono, so chi l’ha portato prima di me. Ma proprio per questo la profondità del racconto e dell’analisi deve essere totale. Anticipare di un anno l’esplosione della Norvegia, capace di far fuori il Brasile palleggiandogli in faccia, non è forse un servizio pubblico completo? Ma fa comodo parlare solo del resto».

Gli italiani hanno perso il fuoco del pallone?

De la Fuente ha detto che la Spagna è la «squadra» più forte e ha battuto la «selezione» più forte, la Francia. L’Argentina è il «gruppo» più forte e quindi è favorita?

Tanti ce l’hanno ancora dentro e molti lo rivivono grazie a questo tipo di accompagnamento. Ho migliaia di messaggi di ragazzi che mi dicono “continua così, ci fai vivere un sogno”. E intendiamoci, non penso di meritarmi tutta questa responsabilità».Impossibile dirlo, anche se Scaloni ha anche il giocatore più forte. Di sicuro si può già dire che è la finale più giusta. E questo secondo me è la cosa che conta davvero».

Adani ha poi concluso: «Ora in Italia si parla del ct, si è parlato del presidente federale e qui al Mondiale si è discusso di tante cose extra campo. Io dico solamente che se vuoi tornare a giocare a calcio devi andare sui campi e parlare di calcio, lasciando che i ragazzi siano travolti di nuovo da tutto ciò che fa rivivere la magia. Io la vedo così, amo il calcio, studio, mi preparo, lo vivo al massimo delle mie possibilità. E non voglio cambiare».

(Fonte: Corriere della Sera)