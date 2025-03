Adani vs Sky Sport: “Solidarietà al social media manager perché…”

1 di 3 ADANI VS SKY

Lele Adani ancora contro Sky Sport. Dopo il botta e risposta a distanza con Fabio Caressa di qualche settimana fa, l'ex difensore è tornato ad attaccare l'emittente, per cui ha lavorato come opinionista, direttamente dal salotto della sua nuova trasmissione Twitch 'Viva El Futbol', condotta insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola. Al centro del dibattito questa volta c'è l'intervista a Francesco Totti di qualche giorno fa. "La mia solidarietà al social manager", ha detto ironico Adani, "quella citazione ora non c'è più. Forse una spia ha sottolineato che era ospite da noi".