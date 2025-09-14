Simeone e Ngonge hanno parlato dopo la vittoria del Torinocontro la Roma per uno a zero. «Sono contento per il gol e perché abbiamo vinto, abbiamo sofferto, fatto squadra e sono contento sì per il gol ma perché siamo riusciti a resistere alla fine. Da poco sono qua, mi sto adattando, ho trovato una bella città e mia moglie sta bene, è quello che conta per me. Sono contento di essere una grande squadra, ho trovato un grande gruppo e stiamo cercando di costruire qualcosa di bello. Mia moglie è incinta e quindi dedico il gol a lei e a mio figlio», ha detto Giovanni Simeone, figlio dell'ex Inter Diego, oggi allenatore dell'Atletico Madrid.
Torino, Ngonge: “Botta in testa con l’Inter, cambiato atteggiamento”. Simeone: “Felice per gol”
I due giocatori granata hanno parlato della vittoria contro la Roma e sono tornati anche su quanto successo nella prima giornata contro i nerazzurri
Nonge è tornato sulla sconfitta nella prima giornata di campionato contro l'Inter: «Giò può darci grinta, la stessa che mette in campo da ogni gara ed allenamento. Ci può dare qualità ed è un giocatore in più per questa squadra. Cosa è cambiato dopo il cinque a zero subito dall'Inter? Sicuramente il risultato ma anche nell'atteggiamento: una grande botta in testa per la prima, abbiamo lasciato quel risultato dietro e abbiamo ricominciato dalla Fiorentina, dirò che lo spirito di squadra è cambiato. Quanti gol farà Simeone? Gli auguro la doppia cifra».
(Fonte: DAZN)
