Simeone e Ngonge hanno parlato dopo la vittoria del Torinocontro la Roma per uno a zero. «Sono contento per il gol e perché abbiamo vinto, abbiamo sofferto, fatto squadra e sono contento sì per il gol ma perché siamo riusciti a resistere alla fine. Da poco sono qua, mi sto adattando, ho trovato una bella città e mia moglie sta bene, è quello che conta per me. Sono contento di essere una grande squadra, ho trovato un grande gruppo e stiamo cercando di costruire qualcosa di bello. Mia moglie è incinta e quindi dedico il gol a lei e a mio figlio», ha detto Giovanni Simeone, figlio dell'ex Inter Diego, oggi allenatore dell'Atletico Madrid.