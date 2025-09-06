Debutto con l’Italia per Pio Esposito, la sua emozione sui social

Dopo l'esordio con la prima squadra dell'Inter arriva quello con la Nazionale maggiore per l'attaccante nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 13:21)

Qualche giorno fa aveva raccontato, in una serata stortissima, quella della sconfitta contro l'Udinese del suo esordio in maglia Inter, la maglia della prima squadra naturalmente, perché quella nerazzurra è la maglia che indossa sin da bambino. Francesco Pio Esposito ieri ha fatto un altro debutto, quella con la Nazionale maggiore. Gattuso lo ha mandato in campo nel secondo tempo, a partite dall'84esimo al posto di uno dei protagonisti della serata, Kean, attaccante della Fiorentina.

Il calciatore nerazzurro ha anche sfiorato un gol nel finale, aveva provato a tirare al volo dopo una respinta del portiere avversario Hein e un difensore dell'Estonia aveva respinto il suo tiro in calcio d'angolo. I suoi gol sono attesi in casa Inter e anche in casa Italia. Intanto lui si gode i primi minuti in campo con la maglia della prima squadra dell'Italia e in un post sui social ha scritto: "Esordio! Emozione indimenticabile". E tra i commenti, oltre agli applausi dell'Inter, ci sono quelli di suoi due compagni di squadra: gli applausi di Dumfries e i cuoricini di Thuram che si coccolano il 'piccolo' bomber nerazzurro nel quale sono riposte grandi speranze.

Immancabile il commento dei due fratelli, che come nel caso dell'esordio con l'Inter hanno commentato con un post sui social anche la prima con la maglia Azzurra: "Tutto questo è inspiegabile, vai fratellino", ha scritto Salvatore, ex giocatore delle giovanili nerazzurre oggi allo Spezia che aveva assistito con la sua famiglia a San Siro all'esordio di Pio contro l'Udinese.

E il fratello Sebastiano, che dall'Inter quest'estate è passato al Cagliari, dopo il prestito all'Empoli e dopo aver giocato il Mondiale per Club negli States con la maglia nerazzurra, ha scritto: "Ogni giorno sempre più orgogliosi di te".