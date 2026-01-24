Intervistato da Fanpage, Mario Giuffredi , procuratore tra gli altri di Sebastiano Esposito , ha raccontato così il suo rapporto con lui: "Era in auge perché giocava già nell'Inter . Ma mi stava sul cazzo. Non ne volevo sapere niente.

Ha sempre avuto il suo caratterino e lo dicevo anche al padre. Successivamente ha avuto delle problematiche nel suo percorso e mi è stato chiesto di prendere anche lui. Io non sono stupido, l'ho sempre visto che era un giocatore forte, anche se non mi era simpatico, e quindi l'ho preso volentieri.