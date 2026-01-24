FC Inter 1908
Giuffredi svela: “Seba Esposito? Non sono stupido ma mi stava sul cazzo perché…”

Intervistato da Fanpage, Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Sebastiano Esposito, ha raccontato così il suo rapporto con lui
Intervistato da Fanpage, Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Sebastiano Esposito, ha raccontato così il suo rapporto con lui: "Era in auge perché giocava già nell'Inter. Ma mi stava sul cazzo. Non ne volevo sapere niente.

Ha sempre avuto il suo caratterino e lo dicevo anche al padre. Successivamente ha avuto delle problematiche nel suo percorso e mi è stato chiesto di prendere anche lui. Io non sono stupido, l'ho sempre visto che era un giocatore forte, anche se non mi era simpatico, e quindi l'ho preso volentieri.

Oggi è uno dei giocatori a cui sono più legato. È la mia fotocopia: anche io sto sul cazzo a tutti. Ma se poi mi conosci, capisci che dietro l'apparenza c'è un'altra persona. E Sebastiano è così. Ci vogliamo molto bene".

