"Molto emozionante, ringrazio tutti i tifosi per i cori e l'affetto dimostrato da quando indosso questa maglia", ha detto Esposito sui cori

Matteo Pifferi Redattore 24 gennaio - 10:23

Pio Esposito ha parlato a Sport Mediaset al termine della partita vinta contro il Pisa: "E' stato fondamentale finire il primo tempo in vantaggio, fondamentale anche reagire segnando i primi gol. La reazione è stata importantissima, abbiamo dato grandissime risposte"

Gol sotto la Nord?

"Sono contento di aver fatto un altro gol. Cori? Molto emozionante, ringrazio tutti i tifosi per i cori e l'affetto dimostrato da quando indosso questa maglia, cerco di ripagare la fiducia e l'affetto con il massimo dell'impegno"

C'è un po' di pressione su Milan e Napoli?

"Noi il nostro l'abbiamo fatto, era la cosa a cui dovevamo pensare ed è l'unica cosa di cui preoccuparci ogni settimana, se facciamo sempre il nostro arriveranno grandi risultati"

Ora il Dortmund

"Partita importante e decisiva. La affrontiamo col massimo dell'impegno come facciamo per tutte le partite, se arriveremo tra le prime 8 oppure no non sarà un problema, andremo a Dortmund per cercare di ottenere il miglior risultato possibile"