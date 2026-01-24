FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Esposito: “Pressione su Milan e Napoli? Il nostro l’abbiamo fatto. Col Dortmund…”

news

Esposito: “Pressione su Milan e Napoli? Il nostro l’abbiamo fatto. Col Dortmund…”

Esposito: “Pressione su Milan e Napoli? Il nostro l’abbiamo fatto. Col Dortmund…” - immagine 1
"Molto emozionante, ringrazio tutti i tifosi per i cori e l'affetto dimostrato da quando indosso questa maglia", ha detto Esposito sui cori
Matteo Pifferi Redattore 

Pio Esposito ha parlato a Sport Mediaset al termine della partita vinta contro il Pisa: "E' stato fondamentale finire il primo tempo in vantaggio, fondamentale anche reagire segnando i primi gol. La reazione è stata importantissima, abbiamo dato grandissime risposte"

Pio Esposito
Getty Images

Gol sotto la Nord?

"Sono contento di aver fatto un altro gol. Cori? Molto emozionante, ringrazio tutti i tifosi per i cori e l'affetto dimostrato da quando indosso questa maglia, cerco di ripagare la fiducia e l'affetto con il massimo dell'impegno"

C'è un po' di pressione su Milan e Napoli?

"Noi il nostro l'abbiamo fatto, era la cosa a cui dovevamo pensare ed è l'unica cosa di cui preoccuparci ogni settimana, se facciamo sempre il nostro arriveranno grandi risultati"

Inter
Getty Images

Ora il Dortmund

"Partita importante e decisiva. La affrontiamo col massimo dell'impegno come facciamo per tutte le partite, se arriveremo tra le prime 8 oppure no non sarà un problema, andremo a Dortmund per cercare di ottenere il miglior risultato possibile"

Leggi anche
Marianella: “Due momenti clou in Inter-Pisa. Dibu Martinez? Occhio a questo aspetto”
Esposito a InterTV: “Per ribaltare un risultato ci vuole forte mentalità. Sui...

© RIPRODUZIONE RISERVATA