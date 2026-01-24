Pio Esposito ha parlato a Sport Mediaset al termine della partita vinta contro il Pisa: "E' stato fondamentale finire il primo tempo in vantaggio, fondamentale anche reagire segnando i primi gol. La reazione è stata importantissima, abbiamo dato grandissime risposte"
news
Esposito: “Pressione su Milan e Napoli? Il nostro l’abbiamo fatto. Col Dortmund…”
Gol sotto la Nord?
"Sono contento di aver fatto un altro gol. Cori? Molto emozionante, ringrazio tutti i tifosi per i cori e l'affetto dimostrato da quando indosso questa maglia, cerco di ripagare la fiducia e l'affetto con il massimo dell'impegno"
C'è un po' di pressione su Milan e Napoli?
"Noi il nostro l'abbiamo fatto, era la cosa a cui dovevamo pensare ed è l'unica cosa di cui preoccuparci ogni settimana, se facciamo sempre il nostro arriveranno grandi risultati"
Ora il Dortmund
"Partita importante e decisiva. La affrontiamo col massimo dell'impegno come facciamo per tutte le partite, se arriveremo tra le prime 8 oppure no non sarà un problema, andremo a Dortmund per cercare di ottenere il miglior risultato possibile"
