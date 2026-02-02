Davide Frattesi sembrava destinato a lasciare l'Inter durante il mercato invernale. Nel corso del mese di gennaio sono trapelate diverse indiscrezioni su alcune squadre, dal Nottingham Forest alla Juventus, dall'ipotesi Turchia per finire alla Lazio che, negli ultimi giorni, ha avanzato un'offerta importante all'Inter.
Alla fine, però, Frattesi è rimasto anche perché l'Inter non è riuscita a trovare l'intesa con il Liverpool per Jones, che sarebbe stato il preferito per sostituire Frattesi. Giuseppe Riso, agente del centrocampista nerazzurro, ha parlato a Sportitalia così:
"La mia verità su Frattesi è che finalmente Davide sta bene al 100% ed era da un po' che non era così, questo mi fa piacere prima di tutto. Seconda cosa che voglio dire è che fai fatica a fare a meno di Davide Frattesi e anche l'Inter, prima di privarsi di Frattesi, ci pensa bene e l'Inter è un grandissimo club e anche Davide, prima di privarsi dell'Inter, ci pensa bene"
