Alla fine, però, Frattesi è rimasto anche perché l'Inter non è riuscita a trovare l'intesa con il Liverpool per Jones, che sarebbe stato il preferito per sostituire Frattesi. Giuseppe Riso, agente del centrocampista nerazzurro, ha parlato a Sportitalia così:

"La mia verità su Frattesi è che finalmente Davide sta bene al 100% ed era da un po' che non era così, questo mi fa piacere prima di tutto. Seconda cosa che voglio dire è che fai fatica a fare a meno di Davide Frattesi e anche l'Inter, prima di privarsi di Frattesi, ci pensa bene e l'Inter è un grandissimo club e anche Davide, prima di privarsi dell'Inter, ci pensa bene"