«La mia analisi della gara? Credo sia diventato tutto più difficile nel secondo tempo quando abbiamo incassato anche il secondo gol. Ma sono contento della prestazione della squadra perchè la prima mezz'ora abbiamo giocato bene». Così John Heitinga, l'allenatore dell'Ajax, ha parlato della sconfitta contro l'Inter di Chivu.
Ajax, Heitinga: “Tutto più difficile dopo il secondo gol incassato. L’Inter è forte e…”
L'allenatore dell'Ajax ha parlato dopo la sconfitta contro l'Inter ai microfoni di Amazon Prime Video
«Sapevamo le difficoltà, l'Inter è forte, abbiamo avuto un'occasione di cui abbiamo parlato all'intervallo. Purtroppo non è andata, il risultato è quello che è ma resto positivo rispetto alla prestazione della squadra», ha aggiunto l'allenatore del club olandese.
(Fonte: Prime video)
