Inter, Akanji: “Abbiamo difeso meglio, sono contento. Mio ruolo? Posso anche…” - immagine 1
Ecco le parole di Akanji ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax-Inter, match vinto 2-0 dai nerazzurri
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax-Inter, Manuel Akanji ha parlato così:

"Sono contendo di come ho giocato, posso sia giocare sia difendendo a 3 sia a 4 e posso essere più offensivo e dare una mano anche in avanti.

A volte posso anche giocare da terzino, abbiamo difeso bene contro i loro attaccanti. Tutti mi hanno aiutato, sono molto contento della partita"

