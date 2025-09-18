Intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax-Inter, Manuel Akanji ha parlato così:
Inter, Akanji: “Abbiamo difeso meglio, sono contento. Mio ruolo? Posso anche…”
Ecco le parole di Akanji ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax-Inter, match vinto 2-0 dai nerazzurri
"Sono contendo di come ho giocato, posso sia giocare sia difendendo a 3 sia a 4 e posso essere più offensivo e dare una mano anche in avanti.
A volte posso anche giocare da terzino, abbiamo difeso bene contro i loro attaccanti. Tutti mi hanno aiutato, sono molto contento della partita"
