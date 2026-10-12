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Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia del match di Champions League contro il Club Brugge: "Ho giocato diverse volte contro il Club Brugge, sono sempre state partite dure. Sono un'ottima squadra e non sarà facile, ma vogliamo vincere, specialmente dopo aver perso la prima al Bernabeu. Abbiamo iniziato bene questo fine settimana con la vittoria contro il Parma e ora speriamo di portare questa consapevolezza nella sfida di domani".

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L'Inter è campione d'Italia. Come si coniuga la voglia di andare lontano anche in Europa?

"Abbiamo fiducia, vogliamo ripeterci in Italia. Ci auguriamo di poter far meglio rispetto all'anno scorso in Champions League".

Hai giocato tanti anni in Europa. Sei qui da un anno ma sembri un veterano di questa squadra. Come Chivu ha evoluto il tuo modo di giocare?

"La differenza più grande è il sistema di gioco: prima ero abituato a giocare a quattro, ora a tre, a volte a destra, la maggior parte delle volte al centro. All'inizio è servito tempo per abituarmi e per conoscere i compagni e l'allenatore, è stato importante e ora mi sento molto a mio agio nella posizione in cui gioco. La comunicazione di Chivu con i giocatori e anche con me è ottima, mi sento bene".