L’Assemblea degli Azionisti dell'Inter ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2025/26 nel corso dell’incontro tenutosi oggi in modalità telematica alla presenza del Presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro. Il numero ha fatto un discorso ai soci riportato sul sito ufficiale del club.

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Le vittorie dell'Inter

Cari Nerazzurri,

mi rivolgo a voi oggi con grande orgoglio, ripercorrendo una stagione che ci ha visti conquistare il nostro terzo Double domestico, grazie alla vittoria dell’ottavo e nono trofeo dal 2020 ad oggi. L’Inter ha conquistato il ventunesimo Scudetto e la decima Coppa Italia: la squadra guidata da Cristian Chivu al suo primo anno sulla panchina nerazzurra ha scritto una nuova e sensazionale pagina nella storia del Club e regalato notti di grandi emozioni a tutti noi. Nel percorso europeo della scorsa stagione la squadra non ha espresso al massimo il proprio potenziale, ed è qui che è necessario continuare ad alzare l’asticella con responsabilità, impegno e grande determinazione.

La stagione conclusa il 30 giugno ha segnato anche l’esordio della squadra Under 23 nel campionato di Serie C. Si tratta di un progetto tecnico-sportivo di fondamentale importanza per la crescita dei nostri talenti e uno strumento strategico per la Società. Le Inter Women hanno conquistato la seconda qualificazione consecutiva alle competizioni europee e raggiunto per la prima, storica, volta la League Phase della UEFA Women’s Champions League, confermando la traiettoria di crescita impostata nelle scorse annate. Si tratta di un movimento che Inter sostiene con forza e che completa il progetto tecnico.

Il bilancio dell'Inter

Fuori dal campo, il Club ha vissuto una stagione di consolidamento dal punto di vista finanziario. Il lavoro di risanamento, che ha l’obiettivo di costruire una situazione sostenibile e di lunga durata, ha subito un’ulteriore accelerazione con l’arrivo della nuova proprietà di Oaktree.

Il bilancio sottoposto alla vostra approvazione, infatti, conferma il significativo rafforzamento della posizione economica e patrimoniale del Club. I ricavi superano nuovamente i 500 milioni di Euro, l’esercizio si chiude con un utile netto, gli oneri finanziari sono inferiori al bilancio precedente e il capitale, dopo molto tempo, è tornato in attivo.

L’impegno verso l’equilibrio tra sostenibilità e competitività sportiva non si fermerà nella convinzione di essere sulla buona strada.

Milano più nerazzurra che mai

La stagione 25-26 ha preso avvio negli Stati Uniti e si è conclusa con l’annuncio l’annuncio della tournée estiva a Hong Kong e Perth è significativa di quanto l’Inter stia puntando sulla globalizzazione del proprio brand e sulle attività dedicate alla fanbase in tutto il mondo. I canali digitali hanno oltrepassato la soglia dei 100 milioni di fan, con una crescita del 20% nel corso di una stagione, un incremento record a livello mondiale nel nostro settore.

Crescere sul campo e nel mondo, allargando i confini di ciò che ci definisce. Questi gli obiettivi che continuano a guidare il nostro lavoro.

In questi mesi Milano è stata nerazzurra più che mai, e non solo nei giorni di celebrazione dei trofei. Abbiamo conquistato la nostra città e incontrato la passione dei nostri tifosi da piazza Duomo alla Montagnetta di San Siro, passando per la fermata Tricolore. Ma il progetto più grande sta ancora prendendo forma.

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Il progetto stadio

Lo scorso novembre è stata completata l’acquisizione dello stadio Meazza e della Grande Funzione Urbana di San Siro. Presto condivideremo con tutti voi il frutto del lavoro di progettazione del nuovo stadio di Milano, per rendere tutto il quartiere un nuovo polo a vocazione sportiva e di intrattenimento, vivo e aperto alla cittadinanza. Un investimento per realizzare uno stadio meraviglioso, una nuova icona urbana, un impianto finalmente all’avanguardia e adatto a sostenere le ambizioni dell’Inter e di tutti i suoi tifosi.

Questo impianto di proprietà rappresenterà, inoltre, anche una piattaforma strategica che permetterà all’Inter di incrementare i ricavi e chiudere il gap con i top club europei.

La Società ha dato avvio anche ad investimenti a sostegno dello sviluppo delle infrastrutture di allenamento, a partire dall’Inter Training Center di Appiano Gentile, dove saranno potenziati gli attuali impianti e costruite nuove facilities per accogliere la squadra Under 23, fino al Konami Women & Talent Center in via di ampliamento per garantire spazi di lavoro accoglienti ed efficienti per staff e atleti.

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Report di sostenibilità

Nel corso del mercato estivo la rosa dei Campioni d’Italia si è rafforzata con l’inserimento di talenti internazionali. Siamo consapevoli che confermarsi in Italia e compiere il salto di qualità necessario per progredire a livello europeo non sarà semplice, ma affronteremo le tre competizioni con lo spirito di appartenenza e la cultura del lavoro che caratterizzano il gruppo gestito dal Mister Chivu.

Il calcio è alla base della nostra identità e il campo rimane il centro di tutto ciò che facciamo. Ma oggi essere un grande Club significa anche comprendere come le nostre scelte possano influenzare la società e l’ambiente. Ed è per questo motivo che oggi, insieme ai risultati finanziari, l’Inter presenta anche il suo primo Report di Sostenibilità.

Questo documento racconta la nostra volontà di intraprendere un percorso strutturato, mettere a sistema ciò che già facciamo, comprenderne l’impatto e individuare con maggiore chiarezza dove possiamo migliorare.

Questa è la nostra attitudine, continuare a migliorare, considerare ogni successo come un punto di partenza. Accettare le sfide, affrontarle con perseveranza, autentici nel nostro percorso. E il sostegno di tutti i nostri tifosi è un nutrimento essenziale per la nostra ambizione. Grazie a tutti voi per l’affetto che trasmettete continuamente ad ogni singola componente del Club.

Forza Inter!