Interessante aneddoto raccontato da Matteo Barzaghi a Sky Sport verso Inter-Club Brugge di Champions League di domani.

Alessandro Cosattini
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VIDEO FCIN1908 / Rifinitura Inter-Bruges, Dimarco interviene su Sucic nel torello

lautaro faccia
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Interessante aneddoto raccontato da Matteo Barzaghi a Sky Sport verso Inter-Club Brugge di Champions League di domani (qui dove vedere il match in tv). Ecco le sue parole dopo i 15 minuti di rifinitura aperti alla stampa di questa mattina.

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“Ho visto Marcus Thuram di ottimo umore come sempre, Lautaro Martinez sempre concentrato e determinato, questo ci ha raccontato in particolare la parte aperta stamattina ad Appiano Gentile. Potrebbe ricomporsi la ThuLa anche se CristianChivu il giorno prima del match è imprevedibile.

barzaghi

akanji conferenza stampa pre bruges

Hakan Calhanoglu potrebbe essere di nuovo in campo dal 1’, l’allenatore ha detto che sta bene. Nicolò Barella torna titolare, Piotr Zielinski torna titolare, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni tornano titolari in difesa”, ha svelato Barzaghi.

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