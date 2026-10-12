Getty Images

Interessante aneddoto raccontato da Matteo Barzaghi a Sky Sport verso Inter-Club Brugge di Champions League di domani (qui dove vedere il match in tv). Ecco le sue parole dopo i 15 minuti di rifinitura aperti alla stampa di questa mattina.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

“Ho visto Marcus Thuram di ottimo umore come sempre, Lautaro Martinez sempre concentrato e determinato, questo ci ha raccontato in particolare la parte aperta stamattina ad Appiano Gentile. Potrebbe ricomporsi la ThuLa anche se CristianChivu il giorno prima del match è imprevedibile.

Hakan Calhanoglu potrebbe essere di nuovo in campo dal 1’, l’allenatore ha detto che sta bene. Nicolò Barella torna titolare, Piotr Zielinski torna titolare, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni tornano titolari in difesa”, ha svelato Barzaghi.