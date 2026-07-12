Mourinho: “Lavoro per il Real: è una missione. E non si tratta di me. Si…”

«Le parole non bastano. Perché è come una missione. In questo momento non si tratta di me stesso, non si tratta se vincerò poco o molto. Sono qui per aiutare». José Mourinho è tornato al Real Madrid dopo la parentesi 2010-2013 e si è dato il compito di dare una mano al club merengues perché, dopo un anno pieno di incertezze e difficoltà, torni a splendere.

Queste sono le parole che ha pronunciato nel giorno in cui è arrivato al centro sportivo del Real per i suoi primi giorni di lavoro sul campo. «Sono qui per dare una mano, per aiutare tutti a migliorare, giocatori, staff e per creare una cultura su duro lavoro e ambizione e su una cosa che conosco molto bene, la responsabilità e l'onore di lavorare per il Real Madrid. E dico per il Real e non al Real. E per lo spirito di questa missione che mi trovo qui», ha aggiunto l'allenatore.