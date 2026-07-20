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David Hubert, allenatore dell'Union St. Gilloise, con alcune dichiarazioni rilasciate a sports.walla.co.il ha commentato il mancato trasferimento di Anan Khalaili all'Inter in seguito all'idoneità sportiva non concessa dal CONI dopo le visite mediche con il club nerazzurro:

"Anan coltivava il sogno di firmare per l'Inter da diverse settimane. Quando un sogno così ti viene tolto all'ultimo minuto, è difficile da accettare. Gli ho mandato dei messaggi e ci siamo sentiti al telefono. Ci sentiamo quasi tutti i giorni. Gli abbiamo dato il tempo di stare con la sua famiglia e l'obiettivo è che torni da noi la prossima settimana. Vedremo cosa gli riserverà il futuro, ma conosco il suo potenziale e so quanto duramente ha lavorato per raggiungere questo livello".

"È una situazione spiacevole dal punto di vista sportivo e umano. Non dobbiamo dimenticare che ha solo 21 anni. Tuttavia, si è comportato con grande maturità durante tutto questo periodo. Ho fiducia nel lavoro del club. Siamo preparati sia all'eventualità che resti, sia a quella che se ne vada. Se dovesse andarsene, credo che ingaggeremo un altro giocatore per quel ruolo".

(Fonte: sports.walla.co.il)