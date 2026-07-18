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L'Inter è in questi minuti in campo per l'allenamento odierno nel ritiro estivo a Donaueschingen, in Germania. Come riferito da Sky Sport, i nerazzurri si stanno allenando con esercitazioni con la palla e Cristian Chivu è già in modalità martello nei confronti della squadra.

La parola che l'allenatore nerazzurro ripete più spesso, come riferisce Matteo Barzaghi, è "avanti, avanti", segno della voglia, così come nella passata stagione, di vedere una squadra che vada subito in verticale in maniera veloce e aggressiva.

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Nella giornata di domani, conclude Sky, è atteso in Germania, dopo Baccin, anche il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, in attesa di procedere con le trattative di mercato.

(Fonte: Sky Sport)