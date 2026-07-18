Mattia Mosconi, classe 2007, ha parlato dal ritiro dell'Inter in Germania ai cronisti presenti, tra i quali FCINTER1908.IT:

"I primi giorni di ritiro? Sono molto felice, sono contento, sta andando molto bene e ci stiamo trovando bene. Le strutture sono fantastiche, ringrazio Chivu, è una persona fantastica, se c'è da farti un complimento te lo fa, ti aiuta se sbagli, è un grande allenatore e avrà un futuro top"

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"Sto prendendo spunto da Pio Esposito, è giovane come me ed è veramente forte. Sto cercando di rubargli qualcosa ogni giorno"

"Ci sono molti aspetti in cui devo migliorare, devo crescere dal punto di vista tecnico e fisico. Cerco di rubare qualcosa, l'obiettivo è migliorare ogni giorno diventando in futuro un giocatore più forte"

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"Ruolo? Ho fatto tutti i ruoli possibili, quello che mi piace di più è fare la seconda punta, sto lavorando tanto spalle alla porta ma il ruolo preferito è girare attorno alla prima punta per fare più assist possibile"

"Sogno? Giocare in pianta stabile in prima squadra, c'è tempo però e mi concentro sul presente, penso a migliorarmi ogni giorno"