Al termine di Inter-Napoli, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore azzurro: "È stata per gli spettatori e per l'Inter una partita divertente, per noi un po' meno. Il gol del 2-1 è troppo leggero, poi loro sono veramente bravi e forti che hanno cambiato ritmo e ci hanno creato difficoltà. Potevamo far gol noi, potevano farlo loro, lo hanno fatto loro e hanno vinto. Rimane la prestazione, dopo i 20' dove abbiamo tenuto, abbiamo costruito situazioni favorevoli. Nel secondo tempo una volta 2-0 loro dal niente...".

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"Bisogna rimanere sereni, in questo momento paghiamo gli errori, bisogna evitarli. Siamo solamente alla terza giornata, adesso pensiamo alla Champions. I ragazzi devono stare tranquilli perché hanno fatto una bella prestazione. Scelte diverse? Vergara ha fatto una bella partita. Bisogna migliorare, quando giochi queste partite certi errori non li puoi fare, la palla pesa in queste gare. Le cose positive ci sono in questa partita, ma abbiamo preso 5 gol in due partite. A volte vengo travisato, quando abbiamo la palla dobbiamo far gol, quando non ce l'abbiamo dobbiamo difendere. Oggi è stata una bella partita, credo che sia stata piacevole da vedere perché ci sono stati gesti tecnici molto importanti, soprattutto anche per il fatto che gli arbitri fischiano meno e quello gli va fatto un plauso, lasciano correre e quindi si gioca, questo ne va del calcio che è la cosa più bella della partita di stasera".

(Dazn)