Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così dopo la vittoria contro il Como: "Messaggio all'Inter o alla quinta? Non abbiamo mandato messaggi: dobbiamo fare la corsa su noi stesi, mancano tanti punti.
Allegri: “Messaggio all’Inter? No, arrivare tra le prime 4 sarebbe bellissimo risultato”
Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così dopo la vittoria contro il Como: le sue dichiarazioni
Arrivare nelle prime quattro sarebbe un bellissimo risultato: tutti in questo momento bisogna stare zitti, pedalare, non parlare ed essere concentrati sull'obiettivo finale".
