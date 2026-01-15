Eusebio Di Francesco ha parlato a Sport Mediaset dopo la sconfitta di San Siro del suo Lecce: "C'era la possibilità di fare un grande risultato"

Matteo Pifferi Redattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 22:32)

Eusebio Di Francesco ha parlato a Sport Mediaset dopo la sconfitta di San Siro del suo Lecce:

"Dobbiamo essere più legati al risultato. Si vedeva che c'era la possibilità di fare un grande risultato, che possa essere un pareggio ma anche la vittoria perché abbiamo avuto la possibilità di far male all'Inter con qualche ripartenza. Dobbiamo crederci sempre di più, dobbiamo capire che con questo atteggiamento e con questa attenzione ai particolari possiamo mettere in difficoltà tutti quanti"

Cosa manca? — "Dobbiamo migliorare in freddezza e qualità, nelle scelte. Ma i giocatori devono avere la consapevolezza di poter far male agli avversari. Poi quando si riparte e si hanno opportunità, dobbiamo migliorare nell'ultima giocata. Solo con il lavoro possiamo fare la differenza e migliorare anche durante gli allenamenti.

Se guardiamo indietro, anche col Parma siamo stati ingenui, ci siamo fatti male da soli. Potevano essere tre punti fondamentali. Abbiamo fatto alcuni errori, dobbiamo riprenderci gli errori commessi attraverso prestazioni come quella contro l'Inter ma anche i risultati"