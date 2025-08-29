Allegri: “Non basta avere la maglia del Milan per vincere. Nkunku…”

Le parole dell'allenatore rossonero dopo la partita contro il Lecce vinta due a zero

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 23:21)

Alla fine della partita vinta due a zero contro il Lecce, Massimiliano Allegri ha parlato della prestazione del suo Milan e della prima vittoria in campionato dopo la battuta d'arresto dell'esordio contro la Cremonese.

«Era importante ritrovare la vittoria dopo la Cremonese. Le gare bisogna vincerle sul campo, non basta avere la maglia del Milan sulle spalle. Abbiamo giocato con umiltà e pazienza quando non riuscivamo a prendere la palla. Bisogna stare attenti a non aprirsi come era successo nella prima giornata e come è successo questa sera», ha sottolineato il tecnico rossonero.

-Nkunku?

Grande qualità, abbiamo tanti giocatori di qualità avanti, abbiamo ottimi giocatori. Serve trovare equilibrio per la squadra, che è la cosa più importante.

-Quando hai deciso di cambiare il sistema di gioco?

Invece di giocare con due davanti come sempre abbiamo messo uno in più in mezzo al campo, che poi possono diventare cinque e tre dietro. Abbiamo più equilibrio e copriamo meglio il campo, dobbiamo trovare sicurezza e quella la trovi se non prendi gol per più partite.

-Darai okei alla cessione di Musah? Perché lo scambio Gimenez-Dobyik?

Non ho affrontato nessuna delle due questioni, c'erano due giorni per la partita e non volevo sapere del mercato che porta via energie. C'era già confusione la scorsa settimana ed era giusto pensare alla partita. Ci penserà la società per far si che il Milan torni competitivo. I giocatori stanno capendo perché stanno lavorando bene e bisogna fare questo tipo di partite.

(Fonte: SS24)