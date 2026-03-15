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Allegri: “Scudetto? Dobbiamo essere realisti. Vincendo ti avvicinavi all’Inter, ma…”

Allegri: “Scudetto? Dobbiamo essere realisti. Vincendo ti avvicinavi all’Inter, ma…” - immagine 1
Il tecnico del Milan ha commentato la sconfitta rimediata contro la Lazio che ha aumentato il distacco dalla vetta
Fabio Alampi Redattore 

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio: "Abbiamo sbagliato, abbiamo preso più contropiedi in 45 minuti che in tutto il campionato. Bisogna assolutamente resettare, come ho detto tante volte capisco il sogno di tutti i tifosi, ma noi dobbiamo essere realisti: intanto abbiamo la quarta e la quinta a 6-7 punti e mancano 9 partite, lavori tanto per costruire ma ci metti poco a distruggere. Bisogna archiviare questa partita e pensare alla prossima contro il Torino, fondamentale per il secondo posto e per la qualificazione in Champions League".

Allegri: “Scudetto? Dobbiamo essere realisti. Vincendo ti avvicinavi all’Inter, ma…”- immagine 2
Getty Images

"La Lazio ha preparato la partita nel migliore dei modi, per 45 minuti non ci ha fatto respirare. Abbiamo sbagliato tecnicamente, poi non fai gol. Bisogna rimanere sereni e tranquilli, abbiamo 9 partite da giocare e un obiettivo da raggiungere. Normale, vincendo stasera ti avvicinavi all'Inter, ma il calcio è bello per questo: l'Inter pensava di aver perso 2 punti ieri e invece ne ha guadagnato uno".

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