Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio : "Abbiamo sbagliato, abbiamo preso più contropiedi in 45 minuti che in tutto il campionato. Bisogna assolutamente resettare, come ho detto tante volte capisco il sogno di tutti i tifosi, ma noi dobbiamo essere realisti: intanto abbiamo la quarta e la quinta a 6-7 punti e mancano 9 partite, lavori tanto per costruire ma ci metti poco a distruggere. Bisogna archiviare questa partita e pensare alla prossima contro il Torino, fondamentale per il secondo posto e per la qualificazione in Champions League".

"La Lazio ha preparato la partita nel migliore dei modi, per 45 minuti non ci ha fatto respirare. Abbiamo sbagliato tecnicamente, poi non fai gol. Bisogna rimanere sereni e tranquilli, abbiamo 9 partite da giocare e un obiettivo da raggiungere. Normale, vincendo stasera ti avvicinavi all'Inter, ma il calcio è bello per questo: l'Inter pensava di aver perso 2 punti ieri e invece ne ha guadagnato uno".