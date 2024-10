Altobelli: “Inter-Juve? Mi aspetto calcio vero e tanti gol. Per i nerazzurri…”

Alessandro Altobelli è un doppio ex di Inter-Juventus, ma col cuore diviso non proprio a metà. I trascorsi in nerazzurro non sono paragonabili a quelli in bianconero, come da lui stesso raccontato oggi ai microfoni di Repubblica: «Alla Juve sono grato, mi ha accolto nella stagione 1988/89. Ma la maglia nerazzurra non l’avrei mai tolta. Il vero juventino fu Trapattoni, che mi preferiva Ciocci. Inter-Juventus non sarà mai una partita normale».