Le prove di sorpasso andavano avanti da ieri. Inzaghi nel test della vigilia aveva provato Asllani davanti alla difesa, al suo secondo allenamento in gruppo dopo l’infortunio: l’albanese scalpitava per tornare in campo, ma sapeva che avrebbe dovuto dare piene garanzie al mister per evitare di ripetere quanto visto con Calhanoglu a Roma.

Per questo in serata, come raccontato anche da Fcinter1908.it, nella testa dell’allenatore nerazzurro è rimasta viva l’ipotesi Zielinski, che già a Berna aveva superato la fase di rodaggio. Stamattina l’ultimo test, in cui Inzaghi ha preferito non fare rischiare: Asllani sarà a disposizione e pronto a entrare in emergenza o magari nel finale. Davanti alla difesa ci sarà dunque il polacco, che ha completato il sorpasso.