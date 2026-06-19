Intervistato dal podcast Chapeau, Angelo Moratti, nipote di Massimo, ha raccontato l'acquisto dell'Inter da parte di suo zio nel 1995

Marco Astori Redattore 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 20:16)

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Intervistato dal podcast Chapeau, Angelo Moratti, nipote di Massimo, ha raccontato l'acquisto dell'Inter da parte di suo zio nel 1995: "Oltre a portare avanti Saras, il sogno di mio zio era ricomprare l'Inter e nel 1995 ci è riuscito. Io lavoravo alla Saras in un ufficio di fianco a lui: e con mio zio mi divertivo da matti perché invece di parlare del petrolio volevamo comprare Cantona.

Lui passava tutte le notti in piedi a guardare le VHS dei calciatori. Mi ricordo che una notte c'era un terzino che si chiamava Zanetti: in realtà i suoi gli avevano detto di comprare un altro e lui voleva lui. E poi Zanetti ha fatto la storia dell'Inter.

Poi è arrivata la possibilità di comprare Ronaldo: quando abbiamo fatto sapere alla Nike che sarebbe arrivato, loro per fax hanno mandato un nuovo contratto ed era talmente grande che abbiamo pensato che c'era uno zero in più, che avevano sbagliato. Ha comprato Ronaldo per 50 miliardi di allora, cioè 25 milioni di euro: cioè niente, oggi ci compri una riserva. Poi l'ha venduto al Real per 50 milioni".