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fcinter1908 news interviste Angelo Moratti: “Ecco perché uscimmo dall’Inter nel 2013: era il momento di darla a…”
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Angelo Moratti: “Ecco perché uscimmo dall’Inter nel 2013: era il momento di darla a…”
Angelo Moratti, nipote dell'ex presidente dell'Inter Massimo, è tornato così sulla cessione del club a Erick Thohir
Intervistato dal podcast Chapeau, Angelo Moratti, nipote dell'ex presidente dell'Inter Massimo, è tornato così sulla cessione del club a Erick Thohir: "Dall'Inter siamo usciti nel 2013 perché era finito un ciclo ed era il momento di darla via a personaggi che ragionavano in modo diverso: non era più il momento delle famiglie.
Per noi era una passione, non puoi trattarlo come un business: alcuni americani lo stanno facendo con successo, però è difficile. E' entrato Thohir e noi siamo rimasti col 30%, poi nel 2017 sono entrati i cinesi".
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