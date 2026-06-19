Intervistato dal podcast Chapeau, Angelo Moratti , nipote dell'ex presidente dell'Inter Massimo, è tornato così sulla cessione del club a Erick Thohir: "Dall'Inter siamo usciti nel 2013 perché era finito un ciclo ed era il momento di darla via a personaggi che ragionavano in modo diverso: non era più il momento delle famiglie.

Per noi era una passione, non puoi trattarlo come un business: alcuni americani lo stanno facendo con successo, però è difficile. E' entrato Thohir e noi siamo rimasti col 30%, poi nel 2017 sono entrati i cinesi".