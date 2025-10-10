FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Arnautovic: “‘L’Inter è sempre nel mio cuore, spero che vinca il campionato”

news

Arnautovic: “‘L’Inter è sempre nel mio cuore, spero che vinca il campionato”

Arnautovic: “‘L’Inter è sempre nel mio cuore, spero che vinca il campionato” - immagine 1
L'attaccante austriaco, nuovo recordman di gol della sua Nazionale, ha parlato dopo il poker rifilato a San Marino
Fabio Alampi Redattore 

Marko Arnautovic, ex attaccante dell'Inter oggi in forza alla Stella Rossa, ha parlato ai microfoni di San Marino TV dopo il poker rifilato a San Marino che lo ha fatto diventare il recordman di gol segnati con la Nazionale austriaca: "Penso che siamo entrati nella storia del calcio austriaco, perché non è mai successo che la nostra Nazionale abbia vinto 10-0. Comunque voglio anche dire che ho grande rispetto per San Marino, perché anche loro vengono qua, non hanno buttato la palla mai via, hanno sempre provato a giocare. Ho un grande rispetto per loro. Non sono entrato in campo per trovare quel record, però dopo i due gol che ho fatto abbiamo spinto un po' di più. Grazie a tutti, grazie al Dio, grazie alla mia famiglia se sono riuscito a fare questo record".

Arnautovic: “‘L’Inter è sempre nel mio cuore, spero che vinca il campionato”- immagine 2
Getty Images

"Sono orgoglioso per aver fatto questi record di partite e di gol. Mi sono arrivati, non lo so, mille messaggi. Per una sera festeggiamo il mio record, poi tra due giorni abbiamo già un'altra partita. Però l'unico obiettivo è andare al Mondiale perché l'Austria è da 16 anni che non partecipa. Adesso siamo vicini e vogliamo raggiungerlo".

Arnautovic: “‘L’Inter è sempre nel mio cuore, spero che vinca il campionato”- immagine 3
Getty Images

"Chi vince il campionato di Serie A? Io spero l'Inter perché l'Inter è sempre nel mio cuore, io tifo per l'Inter e spero che possa vincere".

Leggi anche
Sucic: “All’Inter tutto è fenomenale, è un grande passo nella mia carriera. Sono...
Inter, Bisseck: “Amichevole molto buona per giocare: fatte le nostre cose per bene”

© RIPRODUZIONE RISERVATA