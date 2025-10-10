Marko Arnautovic, ex attaccante dell'Inter oggi in forza alla Stella Rossa, ha parlato ai microfoni di San Marino TV dopo il poker rifilato a San Marino che lo ha fatto diventare il recordman di gol segnati con la Nazionale austriaca: "Penso che siamo entrati nella storia del calcio austriaco, perché non è mai successo che la nostra Nazionale abbia vinto 10-0. Comunque voglio anche dire che ho grande rispetto per San Marino, perché anche loro vengono qua, non hanno buttato la palla mai via, hanno sempre provato a giocare. Ho un grande rispetto per loro. Non sono entrato in campo per trovare quel record, però dopo i due gol che ho fatto abbiamo spinto un po' di più. Grazie a tutti, grazie al Dio, grazie alla mia famiglia se sono riuscito a fare questo record".
Arnautovic: “‘L’Inter è sempre nel mio cuore, spero che vinca il campionato”
L'attaccante austriaco, nuovo recordman di gol della sua Nazionale, ha parlato dopo il poker rifilato a San Marino
"Sono orgoglioso per aver fatto questi record di partite e di gol. Mi sono arrivati, non lo so, mille messaggi. Per una sera festeggiamo il mio record, poi tra due giorni abbiamo già un'altra partita. Però l'unico obiettivo è andare al Mondiale perché l'Austria è da 16 anni che non partecipa. Adesso siamo vicini e vogliamo raggiungerlo".
"Chi vince il campionato di Serie A? Io spero l'Inter perché l'Inter è sempre nel mio cuore, io tifo per l'Inter e spero che possa vincere".
