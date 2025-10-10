Marko Arnautovic, ex attaccante dell'Inter oggi in forza alla Stella Rossa, ha parlato ai microfoni di San Marino TV dopo il poker rifilato a San Marino che lo ha fatto diventare il recordman di gol segnati con la Nazionale austriaca: "Penso che siamo entrati nella storia del calcio austriaco, perché non è mai successo che la nostra Nazionale abbia vinto 10-0. Comunque voglio anche dire che ho grande rispetto per San Marino, perché anche loro vengono qua, non hanno buttato la palla mai via, hanno sempre provato a giocare. Ho un grande rispetto per loro. Non sono entrato in campo per trovare quel record, però dopo i due gol che ho fatto abbiamo spinto un po' di più. Grazie a tutti, grazie al Dio, grazie alla mia famiglia se sono riuscito a fare questo record".