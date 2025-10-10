FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Inter, Bisseck: “Amichevole molto buona per giocare: fatte le nostre cose per bene”

news

Inter, Bisseck: “Amichevole molto buona per giocare: fatte le nostre cose per bene”

Inter, Bisseck: “Amichevole molto buona per giocare: fatte le nostre cose per bene” - immagine 1
Yann Bisseck, difensore dell'Inter in gol nell'amichevole contro l'Atletico Madrid, ha parlato così ai microfoni dei canali del club
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Yann Bisseck, difensore dell'Inter in gol nell'amichevole contro l'Atletico Madrid, ha parlato così ai microfoni dei canali del club: "Abbiamo fatto una bella partita, non era semplice perché non abbiamo giocato così tanto: i giovani hanno fatto un buon lavoro.

Inter, Bisseck: “Amichevole molto buona per giocare: fatte le nostre cose per bene”- immagine 2
Getty Images

Poi ai rigori un po' di sfortuna, ma è stata un'amichevole molto buona. Abbiamo fatto le nostre cose per bene, è una buona gara per giocare un po' a calcio: la cosa più bella è questo stadio, questi tifosi sono grandissimi ed è stato veramente bello giocare qui".

Leggi anche
Pastorello: “Inzaghi mi disse: mai via dall’Inter se vinco la Champions! La verità è...
Condò: “Scudetto? Napoli, Inter e Milan le tre che hanno fatto vedere di poter...

© RIPRODUZIONE RISERVATA