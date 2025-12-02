Torino, Asllani: “Ho tirato un rigore bruttissimo, chiedo scusa. Avevamo…”

Le parole del giocatore di proprietà Inter che ha sbagliato dal dischetto il possibile gol del pareggio

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 dicembre - 03:00

Il Lecce ha battuto il Torino due a uno e Asllaniha sbagliato il rigore che poteva portare i granata al pareggio. Alla fine della partita il giocatore di proprietà Inter, al Toro in prestito con diritto di riscatto, ha chiesto scusa alla squadra e ai tifosi.

«Mi dispiace perché veramente la squadra ha lasciato tutto in campo nel secondo tempo. Siamo entrati belli aggressivi, avevamo voglia di ribaltarla, poi c’è stata questa occasione del rigore, che io non avevo mai sbagliato. Ho tirato un bruttissimo rigore, quindi ovviamente chiedo scusa ai tifosi ma anche a tutta la squadra».

Sulla gara invece ha aggiunto: «Il nostro problema è che quando ci alziamo subiamo sempre tantissimo. In occasione della seconda rete io mi alzo sul mediano loro ma nessuno da dietro “rompe”: dobbiamo lavorare su queste cose perché trenta minuti così sono inaccettabili».

(Fonte: TS)