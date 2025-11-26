Lookman: “Quello che è stato è stato. Ora lavoro sodo per l’Atalanta”

Le parole del calciatore che in estate sembrava vicino all'Inter e poi è rimasto al club bergamasco ed ha dovuto ricostruire i rapporti con l'ambiente

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 novembre 2025 (modifica il 26 novembre 2025 | 23:25)

Dopo la vittoria per tre a zero in casa dell'Eintracht e il primo gol segnato nella partita di Francoforte, Ademola Lookman, ai microfoni di Skysport ha risposto anche ad una domanda di Di Canio che gli chiede di quanto successo in estate quando sembrava ad un passo dall'addio al club bergamasco (e c'era l'Inter sulle sue tracce, almeno prima che rompesse con il club atalantino che poi non ha accettato l'offerta dei dirigenti interisti).

Questa la domanda di Di Canio: "Quanto è stato difficile dopo l'inizio di stagione in cui anche tu stesso ti sei creato dei problemi rientrare, ricostruire i rapporti con compagni di squadra e tifoseria?"

Questa la risposta di Ademola: «Penso che quello che è successo è successo. Stanno accadendo tante cose, alcune che le persone e altre meno. Ma quello che conta è adesso. Ora devo lavorare sodo per la squadra e vincere le partite e migliorare ogni giorno. Su questo sono concentrato ed è concentrata la squadra e lavoriamo ogni giorno per ottenere risultati».

(Fonte: Skysport)