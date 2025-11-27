FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Zielinski: “Ne usciremo perché siamo una grande squadra. Ora recuperiamo energie e…”

news

Zielinski: “Ne usciremo perché siamo una grande squadra. Ora recuperiamo energie e…”

Zielinski: “Ne usciremo perché siamo una grande squadra. Ora recuperiamo energie e…” - immagine 1
Il centrocampista, che ha segnato il gol del momentaneo pareggio in casa dell'AM ha parlato anche ai microfoni di Skysport
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Sapevamo che la partita sarebbe finita da lì a poco, ma noi dobbiamo sempre esssere concentrati e avere tanta attenzione perché puoi prendere un gol così e non potevamo fare più niente all'ultimo minuto. Spiace perché abbiamo fatto un'ottima partita e manca il secondo gol con cui avremmo chiuso la gara». Così Piotr Zielinski ha parlato dopo la sconfitta dell'Inter di Chivucontro l'Atletico Madrid ai microfoni di Skysport.

Zielinski: “Ne usciremo perché siamo una grande squadra. Ora recuperiamo energie e…”- immagine 2
Getty Images

-Le piccole cose mancano, i dettagli che fanno la differenza in negativo...

A volte nel calcio ci sono quelle piccole cose che ti portano a vincere le gare. Altre volte, come stasera o contro il Milan, nonostante fossimo in pieno controllo e avessimo creato tanto, non abbiamo segnato e il calcio è così. Crei tanto e se non segni purtroppo perdi. Sicuramente ne usciremo fuori, siamo una grande squadra con tanti campioni. Sono tranquillo e ora dobbiamo preparare bene la gara col Pisa che sarà altrettanto importante 

-Dopo due sconfitte di fila, che non c'erano mai state prima, cosa dovete ritrovare subito? 

Ora dobbiamo recuperare energie perché giochiamo di nuovo e a Pisa non sarà facile. Dobbiamo recuperare energie e vincere la partita perché siamo forti, siamo una grande squadra e dobbiamo rendere felici i nostri tifosi. 

(Fonte: Skysport)

Leggi anche
Bonny: “Ci è mancato poco, c’è tanta amarezza. Perdere così fa male”
Bisseck: “Prestazione buona, ma contano i risultati. La cattiveria non è un problema,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA