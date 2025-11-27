Il centrocampista, che ha segnato il gol del momentaneo pareggio in casa dell'AM ha parlato anche ai microfoni di Skysport

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 00:25)

«Sapevamo che la partita sarebbe finita da lì a poco, ma noi dobbiamo sempre esssere concentrati e avere tanta attenzione perché puoi prendere un gol così e non potevamo fare più niente all'ultimo minuto. Spiace perché abbiamo fatto un'ottima partita e manca il secondo gol con cui avremmo chiuso la gara». Così Piotr Zielinski ha parlato dopo la sconfitta dell'Inter di Chivucontro l'Atletico Madrid ai microfoni di Skysport.

-Le piccole cose mancano, i dettagli che fanno la differenza in negativo...

A volte nel calcio ci sono quelle piccole cose che ti portano a vincere le gare. Altre volte, come stasera o contro il Milan, nonostante fossimo in pieno controllo e avessimo creato tanto, non abbiamo segnato e il calcio è così. Crei tanto e se non segni purtroppo perdi. Sicuramente ne usciremo fuori, siamo una grande squadra con tanti campioni. Sono tranquillo e ora dobbiamo preparare bene la gara col Pisa che sarà altrettanto importante

-Dopo due sconfitte di fila, che non c'erano mai state prima, cosa dovete ritrovare subito?

Ora dobbiamo recuperare energie perché giochiamo di nuovo e a Pisa non sarà facile. Dobbiamo recuperare energie e vincere la partita perché siamo forti, siamo una grande squadra e dobbiamo rendere felici i nostri tifosi.

(Fonte: Skysport)