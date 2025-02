Augello: “Il terzino più forte? Dimarco, lo dico da milanista”

Tommaso Augello, terzino sinistro del Cagliari, è arrivato in Sardegna grazie a Claudio Ranieri e lì gioca da ormai sei anni. «Terzino a quattro, amo più attaccare che difendere. La cosa più bella? Crossare», ha raccontato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

«La Nazionale? Tutti la sognano. Ma per me - ha proseguito il giocatore - è fondamentale restare in A e spero di farlo col Cagliari. Sono pronto a rinnovare». E quando poi gli hanno chiesto qual è il terzino, collega di ruolo, più forte in questo momento lui non ha avuto dubbi: «Dimarco. E lo dico da milanista. Ha piede e intraprendenza».