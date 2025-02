Erano queste le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa post Fiorentina: "Erano arrabbiati, come ero arrabbiato io a Leverkusen per un gol preso dopo calcio d'angolo concesso dopo un fuorigioco di un metro e mezzo. Non avevo capito cosa fosse successo sul gol, c'è stato un attimo di tensione ma è finito tutto lì. Ho rivisto le immagini del rigore, è un rigore che non esiste mai, mai: è intervenuto il Var quando settimana scorsa per noi non è intervenuto, e ci avrebbe permesso probabilmente di vincere una partita importante. Capisco Palladino e la Fiorentina, la palla era uscita ma in quel caso non può intervenire il Var. Sul rigore Darmian è a un metro e mezzo, e questa volta è intervenuto il Var: un rigore che per me non esiste. Più lo rivedo, più penso che l'intervento del Var non ci dovesse essere".