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Chivu: “Dumfries? Ecco come sono andate le cose. Dobbiamo essere pronti a trovare la soluzione”
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato anche della cessione di Denzel Dumfries al Real
In Champions spesso ha “spostato” proprio Dumfries: dispiaciuto del suo addio?
«Denzel ha fatto il suo... Aveva una clausola e l’Inter non ha potuto fare niente per fermarlo. Noi dobbiamo essere pronti ad avere la soluzione, l’alternativa giusta, e capire ciò che ci fa fare il salto di qualità, nel futuro».
Questo giocatore si chiama, per caso, Marco?
«Marco Palestra è un bel profilo ma oggi non è un mio giocatore, quindi non posso parlarne... Noi abbiamo già tanti italiani forti che sanno cosa significa l’Inter e si identificano nel club: questo è un bel vantaggio ed è una strada che vogliamo continuare a seguire. Però, è ovvio che ci sia bisogno anche di altri giocatori, di un misto che ti permetta di essere competitivo a tutti i livelli».
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