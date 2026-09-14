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Dopo la sconfitta in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid, l'Inter di Chivu ospita l'Udinese per la 4a giornata di Serie A.

Ecco le parole di Dario Baccin, direttore sportivo nerazzurro, ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match:

Getty

"I primi giorni non sono stati tanto diversi rispetto a quelli precedenti alla nomina. C'è grande soddisfazione perché dopo anni all'interno del club posso misurarmi direttamente, è una grande soddisfazione. I rinnovi di Dimarco e Calhanoglu? Abbiamo una rosa molto forte e dei giocatori con cui stiamo affrontando dei colloqui in maniera serena. Sono previsti nuovi meeting nelle prossime settimane. Abbiamo le idee molto chiare e i giocatori vogliono continuare con noi. Avremo delle notizie nelle prossime settimane, ma senza fretta. Sono all'Inter da più di 10 anni, abbiamo svolto un ruolo importante e bisogna dare continuità, cercando di mantenere questa squadra al livello più alto possibile, sapendo che dobbiamo rispettare dei parametri economico- finanziari. Ma siamo abituati e cercheremo di fare del nostro meglio".

(Fonte: DAZN)