Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Inter-Udinese, Nicolò Barella ha parlato così del match di San Siro:

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"Sarebbe stato meglio analizzare una vittoria e non una sconfitta, abbiamo giocato contro una delle più forti del mondo e abbiamo giocato a viso aperto, la Champions è questione di dettagli e sono stati più bravi loro, l'abbiamo analizzata e oggi cercheremo di portare la partita dalla nostra partita"

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Sempre titolare?

"Non lo so, sono scelte del mister, arriverà il momento in cui mi siederò in panchina, il reparto ha una qualità incredibile, ci sono meccanismi che io altri conosciamo meglio, i nuovi hanno bisogno di tempo, Jones è un giocatore che alza il livello, è un campione, a volte magari giocherà lui al posto mio"